Поль Погба: "Игроки "МЮ" хотят, чтобы Сульшер остался в клубе"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба заявил, что игроки "красных дьяволов" хотят, чтобы исполняющий обязанности главного тренера манкунианцев Уле Гуннар Сульшер был назначен на постоянной основе.

- Конечно, мы хотим, чтобы он остался, - приводит слова Погба Sky Sports. - У меня прекрасные отношения с ним, а у него - с игроками. Сульшер заслуживает тренерской должности. Он знает все об этом клубе. Это тренер, который вернул игрокам уверенность. Мы снова получили свободу и стали наслаждаться футболом.

Напомним, Сульшер был назначен на пост исполняющего обязанности главного тренера "МЮ" после того, как Жозе Моуринью был отправлен в отставку в декабре 2018-го. Под руководством 46-летнего норвежца "красные дьяволы" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов. В чемпионате Англии "МЮ" занимает 5-е место, имея в активе 58 очков.

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