Бывший полузащитник "Манчестер Юнайтед" Пол Инс считает, что главному тренеру клуба Уле Гуннару Сульшеру нужно забыть о своем предыдущем наставнике Алексе Фергюсоне и думать своей головой.

- Уле пытался делать то, что делал Фергюсон, - цитирует TalkSport Инса. - Но это уже в прошлом. Нужно двигаться дальше. Все это разговоры "Уле - легенда"... Да, он забил в финале Лиги чемпионов-1999, мы поняли. Но сейчас он уже не легенда. Сейчас он тренер "Манчестер Юнайтед".

Регулярно говорить о том, что он следует "по пути Ферги" бессмысленно. Это начинает раздражать, и другие думают так же. Фергюсон больше не его опекун. Конечно, он помог бы, если бы у Уле были проблемы. Но я устал от этого. Он тренер, он должен забыть о прошлом и понять, что Фергюсон больше не тренер.