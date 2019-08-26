Покеттино разочарован игрой «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал поражение от «Ньюкасла» (0:1) в третьем туре чемпионата Англии.

— Не хочу критиковать команду, — цитирует BBC аргентинского специалиста. — Конечно, мы сыграли не лучшим образом. Пропустили необязательный гол, как с «Астон Виллой». Владели мячом, но создавали очень мало моментов. «Ньюкасл» сыграл очень компактно в обороне. Я разочарован нашей игрой и результатом.

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