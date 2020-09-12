Погба вышел с карантина, но старт АПЛ может пропустить

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний француз провел две недели на карантине из-за положительного теста на Covid-19.

Однако сущесвует риск, что хавбек пропустит первый тур в новом сезоне в чемпионате Англии. 19 сентября «Красные дьяволы» сыграют с «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне Погба провел 22 матча за «МЮ», забил один гол и сделал три результативные передачи.