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Погба вышел с карантина, но старт АПЛ может пропустить

01:42
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба возобновил тренировки с командой, сообщает пресс-служба клуба. 27-летний француз провел две недели на карантине из-за положительного теста на Covid-19.

Однако сущесвует риск, что хавбек пропустит первый тур в новом сезоне в чемпионате Англии. 19 сентября «Красные дьяволы» сыграют с «Кристал Пэлас».

В прошлом сезоне Погба провел 22 матча за «МЮ», забил один гол и сделал три результативные передачи.

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