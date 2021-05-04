Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Погба рассказал, кого считает лучшим – Месси или Роналду

4 мая 2021, 23:55
Теги:

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о том, кто лучше – нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Это хороший, но хитрый вопрос, поскольку для меня нет лучшего. Два разных игрока. Это два игрока, за которыми приятно смотреть. У любого человека будет свое мнение о них, это две легенды. Я бы сказал, что они две легенды, и ни один из них не лучше другого.

Это два человека, которые дают нам, футболистам или любителям футбола, наслаждение от игры», - цитирует Погба официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Месси провел 32 матча в чемпионате Испании, забил 28 голов и отдал 9 результативных передач.

Роналду играл в 30 встречах в чемпионате Италии, в которых забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи.

Дополнительная информация:

https://www.manutd.com/en/news/detail/full-exclusive-paul-pogba-q-and-a-fans-session-2021

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Он психопат! Забаньте его до конца жизни». Канадский грубиян-рецидивист чуть не убил Панарина
«Манчестер Сити» снова победил «ПСЖ» и впервые в истории вышел в финал ЛЧ
Туктамышева — об изучении четверного лутца: «Оказалось, что это не так сложно и страшно»
«Ман Сити» — «ПСЖ»: прогноз «СЭ» на ответный матч 1/2 Лиги чемпионов

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд