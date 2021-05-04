Погба рассказал, кого считает лучшим – Месси или Роналду

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба ответил на вопрос о том, кто лучше – нападающий «Барселоны» Лионель Месси или форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду.

«Это хороший, но хитрый вопрос, поскольку для меня нет лучшего. Два разных игрока. Это два игрока, за которыми приятно смотреть. У любого человека будет свое мнение о них, это две легенды. Я бы сказал, что они две легенды, и ни один из них не лучше другого.

Это два человека, которые дают нам, футболистам или любителям футбола, наслаждение от игры», - цитирует Погба официальный сайт «Манчестер Юнайтед».

В текущем сезоне Месси провел 32 матча в чемпионате Испании, забил 28 голов и отдал 9 результативных передач.

Роналду играл в 30 встречах в чемпионате Италии, в которых забил 27 голов и отдал 3 результативные передачи.