Погба рассказал, как Фергюсон разбил ему сердце

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, почему в 2012 году покинул команду. Тогда он перешел в «Ювентус».

— Это было скорее недостатком доверия, — приводит слова Погба официальный сайт Джалуки Ди Марцио. — Был матч против «Блэкберна», он стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного полузащитника, играли в центре Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил. В этот момент разбилось мое сердце. Тогда я сказал Патрису Эвра, что уйду в «Ювентус». Я хотел показать, что могу играть в стартовом составе, хоть там мне этого и не обещали.