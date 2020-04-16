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Погба рассказал, как Фергюсон разбил ему сердце

13:55
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба рассказал, почему в 2012 году покинул команду. Тогда он перешел в «Ювентус».

— Это было скорее недостатком доверия, — приводит слова Погба официальный сайт Джалуки Ди Марцио. — Был матч против «Блэкберна», он стал последней каплей. Тогда не осталось ни одного полузащитника, играли в центре Парк Чжи Сун и Рафаэль. Фергюсон сказал мне разминаться и не выпустил. В этот момент разбилось мое сердце. Тогда я сказал Патрису Эвра, что уйду в «Ювентус». Я хотел показать, что могу играть в стартовом составе, хоть там мне этого и не обещали.

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