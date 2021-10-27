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Погба о конфликте с Сульшером: «Большое вранье помогает делать заголовки»

Погба высказался об информации о том, что он оскорбил Сульшера
13:23
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об информации о том, что он оскорбил главного тренера Уле Гуннара Сульшера после матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

«Большое вранье помогает делать заголовки», — написал Погба.

Также сообщалось, что француз после инцидента приостановил переговоры с «МЮ» по новому контракту. В клубе опасаются, что Погба может бесплатно покинуть команду.

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Виктория Кравченко все материалы автора

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