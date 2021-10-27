Погба о конфликте с Сульшером: «Большое вранье помогает делать заголовки»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об информации о том, что он оскорбил главного тренера Уле Гуннара Сульшера после матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

«Большое вранье помогает делать заголовки», — написал Погба.

Big lies to make headlines pic.twitter.com/VBQiBxSuNO — Paul Pogba (@paulpogba) October 27, 2021

Также сообщалось, что француз после инцидента приостановил переговоры с «МЮ» по новому контракту. В клубе опасаются, что Погба может бесплатно покинуть команду.