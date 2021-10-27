Погба о конфликте с Сульшером: «Большое вранье помогает делать заголовки»
Погба высказался об информации о том, что он оскорбил Сульшера
13:23
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался об информации о том, что он оскорбил главного тренера Уле Гуннара Сульшера после матча 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).
«Большое вранье помогает делать заголовки», — написал Погба.
Также сообщалось, что француз после инцидента приостановил переговоры с «МЮ» по новому контракту. В клубе опасаются, что Погба может бесплатно покинуть команду.
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