Погба приостановил переговоры с «МЮ» о продлении контракта

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приостановил переговоры о продлении контракта, сообщает ESPN. Соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.

По данным источника, «МЮ» хочет как можно быстрее продлить контракт с французом, чтобы он не ушел бесплатно в конце сезона.

Ранее сообщалось, что после матча с «Ливерпулем» (0:5) в АПЛ футболист извинился перед товарищами по команде за свое удаление, а также оскорбил главного тренера Уле Гуннар Сульшера.

Погба играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.