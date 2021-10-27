Погба приостановил переговоры с «МЮ» о продлении контракта
Погба сомневается, нужно ли ему продлевать контракт с «МЮ»
10:55
Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба приостановил переговоры о продлении контракта, сообщает ESPN. Соглашение игрока рассчитано до лета 2022 года.
По данным источника, «МЮ» хочет как можно быстрее продлить контракт с французом, чтобы он не ушел бесплатно в конце сезона.
Ранее сообщалось, что после матча с «Ливерпулем» (0:5) в АПЛ футболист извинился перед товарищами по команде за свое удаление, а также оскорбил главного тренера Уле Гуннар Сульшера.
Погба играет в составе «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
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