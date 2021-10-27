Рио Фердинанд назвал главную проблему «Манчестер Юнайтед»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд объяснил, в чем главная проблема нынешней команды.

«Я проходил через это, мы проигрывали «Ман Сити» дома со счетом 1:6. Но у нас была самобытность, которая позволяла восстановиться через пару недель. В этом и заключается проблема нынешнего «МЮ», они только пытаются найти свою индивидуальность и понять, кто они такие.

Когда смотришь игру, задаешься вопросами. Думаешь: «Кто мы?» Дает ли тренер игрокам правильную установку? А если да, то игроки не прислушиваются к ней? Вот что нужно тренеру, чтобы докопаться до сути. Потому что пока команда выглядит как разрозненная группа", — передает Independent слова Фердинанда.

Недавно «красные дьяволы» под руководством Уле Гуннара Сульшера проиграли «Ливерпулю» со счетом 0:5.

«МЮ» занимает в турнирной таблице АПЛ 7-е место (14 очков). Команда в четырех последних матчах набрала только одно очко — 3 поражения и одна ничья.