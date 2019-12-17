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Погба не сыграет в Кубке английской лиги из-за болезни. На выходных он был на свадьбе брата в Париже

14:18
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле Гуннар Сульшер сообщил, что полузащитник Поль Погба из-за болезни не сыграет в матче Кубка английской лиги с «Колчестером».

Несмотря на болезнь, на прошедших выходных Погба был на свадьбе своего брата в Париже.

— Кроме его травмы, Поль заболел, поэтому отсутствовал в течение двух или трех дней, — цитирует Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед». — Это, вероятно, отбросило его назад.

Как я уже говорил много раз, Поль является топ-игроком, которого мы хотим видеть в нашем клубе. Нам просто нужно привести его в порядок. Мы прилагаем все усилия, чтобы вернуть его на поле, но сейчас он болен.

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