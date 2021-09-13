Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Погба может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за возвращения Роналду

10:57
Теги:

Полузащитник Поль Погба хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.

По информации источника, на решение Погба повлияло возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду.

Ранее появилась информация, что он планирует уйти из «МЮ» и сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал».

Действующий контракт с 28-летний французом рассчитан до 2022 года. Он представляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.

В сезоне-2020/21 Погба провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в 4 встречах, в которых отличился 7 голевыми передачами.

Дополнительная информация:

https://theathletic.com/2820385/2021/09/13/ornstein-pogba-leaning-towards-staying-after-ronaldo-impact-wilson-could-miss-a-month-data-helped-bellerin-pick-betis/?source=emp_shared_article

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Екатерина Савостина все материалы автора

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

«Это вообще не про «Локомотив». Фильм «Небесная команда» — неуместный пиар на страшной трагедии
Что нашли в крови отравленных бабушки и внучки в Москве
Кроссовки Канье Уэста продали на аукционе за рекордные $1,8 млн
Мужчина попытался изнасиловать девушку в лифте в Москве
«Готовься — в следующей игре тоже встанешь в ворота». 25 лет знаменитому сейву Тихонова
vs
0
Офсайд