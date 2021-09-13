Погба может продлить контракт с «Манчестер Юнайтед» из-за возвращения Роналду
Полузащитник Поль Погба хочет продлить контракт с «Манчестер Юнайтед», сообщает The Athletic.
По информации источника, на решение Погба повлияло возвращение в клуб нападающего Криштиану Роналду.
Ранее появилась информация, что он планирует уйти из «МЮ» и сообщил агенту Мино Райоле, что хочет играть за «Реал».
Действующий контракт с 28-летний французом рассчитан до 2022 года. Он представляет «Манчестер Юнайтед» с 2016 года.
В сезоне-2020/21 Погба провел 26 матчей в АПЛ, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. В текущем сезоне он сыграл в 4 встречах, в которых отличился 7 голевыми передачами.
Дополнительная информация:
https://theathletic.com/2820385/2021/09/13/ornstein-pogba-leaning-towards-staying-after-ronaldo-impact-wilson-could-miss-a-month-data-helped-bellerin-pick-betis/?source=emp_shared_article
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