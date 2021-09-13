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Защитник «Лидса» Стрейк пожелал выздоровления травмированному Эллиотту

10:00
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Защитник «Лидса» Паскаль Стрейк пожелал выздоровления полузащитнику «Ливерпуля» Харви Эллиотту, которому он нанес тяжелую травму в матче 4-го тура АПЛ (0:3).

«В этом матче произошло то, чего я никому не пожелаю. Харви Эллиотт, мысленно я с тобой. Я подавлен и не хотел, чтобы так получилось. Желаю тебе скорейшего выздоровления и надеюсь, что ты скоро вернешься на поле», — написал Стрейк в Instagram.

Во втором тайме полузащитник «Ливерпуля» Харви Эллиотт получил серьезную травму после подката Паскаля Стрейка, который за свой фол заработал красную карточку.

12 сентября появилась информация, что Эллиотт на некоторое время отпущен из больницы, но ему потребуется операция.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/pascalstruijk/

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Екатерина Савостина все материалы автора

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