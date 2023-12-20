«Челси» в серии пенальти обыграл «Ньюкасл» и вышел в полуфинал Кубка английской лиги
«Челси» дома победил «Ньюкасл» в матче 1/4 финала Кубка английской лиги — 1:1 (пенальти — 4:2).
На 16-й минуте форвард «Ньюкасла» Каллум Уилсон открыл счет. На 90+2-й минуте форвард «Челси» Михаил Мудрик забил ответный гол. В серии пенальти футболисты лондонского клуба оказались сильнее.
Ранее полуфиналистами Кубка английской лиги стали «Мидлсбро» и «Фулхэм».
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|
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|17
|11
|5
|1
|36-15
|38
|
3
|Астон Вилла
|17
|12
|2
|3
|37-21
|38
|
4
|Ман. Сити
|17
|10
|4
|3
|40-20
|34
|
5
|Тоттенхэм
|17
|10
|3
|4
|35-23
|33
|
6
|Ньюкасл
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|2
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|29
|
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|9
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|7
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|28
|
8
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|17
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|3
|6
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|27
|
9
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|17
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|5
|5
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|26
|
10
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|17
|6
|4
|7
|28-26
|22
|
11
|Фулхэм
|17
|6
|3
|8
|26-29
|21
|
12
|Брентфорд
|17
|5
|4
|8
|24-24
|19
|
13
|Вулверхэмптон
|17
|5
|4
|8
|21-29
|19
|
14
|Борнмут
|16
|5
|4
|7
|21-30
|19
|
15
|Кр. Пэлас
|17
|4
|5
|8
|17-25
|17
|
16
|Эвертон
|17
|8
|2
|7
|22-20
|16
|
17
|Нот. Форест
|17
|3
|5
|9
|17-30
|14
|
18
|Лутон Таун
|16
|2
|3
|11
|17-32
|9
|
19
|Бернли
|17
|2
|2
|13
|16-36
|8
|
20
|Шеффилд Юн.
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|2
|2
|13
|12-43
|8
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|21.12
|23:00
|
Кр. Пэлас – Брайтон
|- : -
|22.12
|23:00
|
Астон Вилла – Шеффилд Юн.
|- : -
|23.12
|00:00
|
Ман. Сити – Брентфорд
|- : -
|23.12
|15:30
|
Вест Хэм – МЮ
|- : -
|23.12
|18:00
|
Фулхэм – Бернли
|- : -
|23.12
|18:00
|
Лутон Таун – Ньюкасл
|- : -
|23.12
|18:00
|
Нот. Форест – Борнмут
|- : -
|23.12
|18:00
|
Тоттенхэм – Эвертон
|- : -
|23.12
|20:30
|
Ливерпуль – Арсенал
|- : -
|24.12
|16:00
|
Вулверхэмптон – Челси
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|
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Манчестер Сити
|14
|
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Мохамед Салах
Ливерпуль
|11
|
|
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Вулверхэмптон
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Ньюкасл Юнайтед
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|
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Мохамед Салах
Ливерпуль
|7
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|Ж
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|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|15
|1
|5
|
|
Родри
Манчестер Сити
|14
|1
|6
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|16
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