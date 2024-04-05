Почеттино — о Палмере: «Он проделал невероятную работу»

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру полузащитника Коула Палмера в матче против «Манчестер Юнайтед (4:3) в 31-м туре АПЛ. В этой встрече футболист забил три гола.

«Его вклад невероятнен. Палмер проделал фантастическую работу», — цитирует Почеттино BBC Sport.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.