Почеттино — о Палмере: «Он проделал невероятную работу»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино оценил игру полузащитника Коула Палмера в матче против «Манчестер Юнайтед (4:3) в 31-м туре АПЛ. В этой встрече футболист забил три гола.
«Его вклад невероятнен. Палмер проделал фантастическую работу», — цитирует Почеттино BBC Sport.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
3
|Ман. Сити
|30
|20
|7
|3
|67-29
|67
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
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20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|2 : 0
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|0 : 0
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|4 : 1
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|4 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Коул Палмер
Челси
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|27
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7
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