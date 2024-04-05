Почеттино доволен игрой «Челси» в победном матче против «МЮ»
Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:3).
«Я счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы отлично начали игру и то, как мы уступили, повлияло на команду в эмоциональном плане», — цитирует Почеттино BBC.
«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ливерпуль
|30
|21
|7
|2
|70-28
|70
|
2
|Арсенал
|30
|21
|5
|4
|72-24
|68
|
3
|Ман. Сити
|30
|20
|7
|3
|67-29
|67
|
4
|Астон Вилла
|31
|18
|5
|8
|63-46
|59
|
5
|Тоттенхэм
|30
|17
|6
|7
|62-44
|57
|
6
|МЮ
|30
|15
|3
|12
|43-44
|48
|
7
|Вест Хэм
|31
|12
|9
|10
|50-55
|45
|
8
|Ньюкасл
|30
|13
|5
|12
|64-52
|44
|
9
|Брайтон
|30
|11
|10
|9
|51-46
|43
|
10
|Челси
|29
|12
|7
|10
|53-50
|43
|
11
|Вулверхэмптон
|30
|12
|6
|12
|43-47
|42
|
12
|Борнмут
|30
|11
|8
|11
|44-53
|41
|
13
|Фулхэм
|31
|11
|6
|14
|47-50
|39
|
14
|Кр. Пэлас
|30
|7
|9
|14
|34-50
|30
|
15
|Брентфорд
|31
|7
|7
|17
|42-55
|28
|
16
|Эвертон
|30
|8
|8
|14
|31-42
|26
|
17
|Нот. Форест
|31
|7
|8
|16
|39-53
|25
|
18
|Лутон Таун
|31
|5
|7
|19
|43-64
|22
|
19
|Бернли
|31
|4
|7
|20
|32-66
|19
|
20
|Шеффилд Юн.
|30
|3
|6
|21
|28-80
|15
|2.04
|21:30
|
Нот. Форест – Фулхэм
|3 : 1
|2.04
|21:30
|
Ньюкасл – Эвертон
|1 : 1
|2.04
|21:45
|
Борнмут – Кр. Пэлас
|1 : 0
|2.04
|21:45
|
Бернли – Вулверхэмптон
|1 : 1
|2.04
|22:15
|
Вест Хэм – Тоттенхэм
|1 : 1
|3.04
|21:30
|
Арсенал – Лутон Таун
|2 : 0
|3.04
|21:30
|
Брентфорд – Брайтон
|0 : 0
|3.04
|22:15
|
Ман. Сити – Астон Вилла
|4 : 1
|4.04
|21:30
|
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
|3 : 1
|4.04
|22:15
|
Челси – МЮ
|4 : 3
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Мохамед Салах
Ливерпуль
|16
|
|
Коул Палмер
Челси
|16
|П
|
|
Киран Триппьер
Ньюкасл Юнайтед
|10
|
|
Паскаль Гросс
Брайтон
|10
|
|
Олли Уоткинс
Астон Вилла
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Ив Биссума
Тоттенхэм Хотспур
|22
|1
|7
|
|
Родри
Манчестер Сити
|27
|1
|8
|
|
Бубакар Камара
Астон Вилла
|20
|1
|7