Футбол
Англия
Новости
Видео Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги
Суперкубок
Главная
Футбол
Англия

Сегодня, 07:44

Почеттино доволен игрой «Челси» в победном матче против «МЮ»

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино подвел итоги матча 31-го тура чемпионата Англии против «Манчестер Юнайтед» (4:3).

«Я счастлив, потому что считаю, что мы заслужили победу. Думаю, было тяжело, но в целом мы были лучшей командой. Мы отлично начали игру и то, как мы уступили, повлияло на команду в эмоциональном плане», — цитирует Почеттино BBC.

«Манчестер Юнайтед» с 48 очками располагается на шестом месте в турнирной таблице АПЛ. «Челси» набрал 43 балла и поднялся на 10-ю строчку. Команда Маурисио Почеттино продлила серию без поражений до шести матчей во всех турнирах.

Маурисио Почеттино
ФК Манчестер Юнайтед
ФК Челси
0
Читайте также
Коршков может подписать контракт с «Автомобилистом»
Кучеров обновил российский рекорд по очкам в одном сезоне НХЛ
Глава МИД Чехии призвал НАТО и ЕС обсудить окончание конфликта на Украине
Челябинск без Фукале, первый овертайм в серии и Ярославль в отрыве. Что случилось в матче «Локомотив» - «Трактор»
Лунный посевной календарь на апрель-2024: всё для огородника и садовода
Израиль предупредили о возможной атаке Ирана в ближайшие 48 часов
Популярное видео
«Тоттенхэм» — «Эвертон». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Уотфорд» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
«Бернли» — «Челси». Видеообзор матча
«Лестер» — «Лидс». Видеообзор матча
«Эвертон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Уотфорд». Видеообзор матча
«Лидс» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лидс». Видеообзор матча
«Лидс» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Норвич». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Челси». Видеообзор матча
«Арсенал» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Норвич» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Видеообзор матча
«Ливерпуль» — «Лестер». Видеообзор матча
«Вулверхэмптон» — «Арсенал». Видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брентфорд». Видеообзор матча
«Бернли» — «Манчестер Юнайтед». Видеообзор матча
«Челси» — «Тоттенхэм». Видеообзор матча
«Кристал Пэлас» — «Ливерпуль». Видеообзор матча
«Саутгемптон» — «Манчестер Сити». Видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Вест Хэм». Видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Сульшер вспомнил о работе в «Манчестер Юнайтед»

Почеттино — о Палмере: «Он проделал невероятную работу»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 30 21 7 2 70-28 70
2
 Арсенал 30 21 5 4 72-24 68
3
 Ман. Сити 30 20 7 3 67-29 67
4
 Астон Вилла 31 18 5 8 63-46 59
5
 Тоттенхэм 30 17 6 7 62-44 57
6
 МЮ 30 15 3 12 43-44 48
7
 Вест Хэм 31 12 9 10 50-55 45
8
 Ньюкасл 30 13 5 12 64-52 44
9
 Брайтон 30 11 10 9 51-46 43
10
 Челси 29 12 7 10 53-50 43
11
 Вулверхэмптон 30 12 6 12 43-47 42
12
 Борнмут 30 11 8 11 44-53 41
13
 Фулхэм 31 11 6 14 47-50 39
14
 Кр. Пэлас 30 7 9 14 34-50 30
15
 Брентфорд 31 7 7 17 42-55 28
16
 Эвертон 30 8 8 14 31-42 26
17
 Нот. Форест 31 7 8 16 39-53 25
18
 Лутон Таун 31 5 7 19 43-64 22
19
 Бернли 31 4 7 20 32-66 19
20
 Шеффилд Юн. 30 3 6 21 28-80 15
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
2.04 21:30
Нот. Форест – Фулхэм
 3 : 1
2.04 21:30
Ньюкасл – Эвертон
 1 : 1
2.04 21:45
Борнмут – Кр. Пэлас
 1 : 0
2.04 21:45
Бернли – Вулверхэмптон
 1 : 1
2.04 22:15
Вест Хэм – Тоттенхэм
 1 : 1
3.04 21:30
Арсенал – Лутон Таун
 2 : 0
3.04 21:30
Брентфорд – Брайтон
 0 : 0
3.04 22:15
Ман. Сити – Астон Вилла
 4 : 1
4.04 21:30
Ливерпуль – Шеффилд Юн.
 3 : 1
4.04 22:15
Челси – МЮ
 4 : 3
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 18
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Коул Палмер

Коул Палмер

Челси

 16
П
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 10
Паскаль Гросс

Паскаль Гросс

Брайтон

 10
Олли Уоткинс

Олли Уоткинс

Астон Вилла

 10
И К Ж
Ив Биссума

Ив Биссума

Тоттенхэм Хотспур

 22 1 7
Родри

Родри

Манчестер Сити

 27 1 8
Бубакар Камара

Бубакар Камара

Астон Вилла

 20 1 7
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости