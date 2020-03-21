Пети считает, что Коутинью не нужен «Ливерпулю»

Бывший французский полузащитник Эмманюэль Пети поделился мнением о возможном возвращении Филиппе Коутинью в «Ливерпуль». Полузащитник «Барселоны» выступает на правах аренды за «Баварию».

— Если бы был на его месте, я бы просыпался каждое утро и говорил себе: «Почему я переехал в Испанию?» Вы знаете, почему так говорю, потому что помню свой уход из «Арсенала» в «Барселону», — цитирует Пети Daily Mirror. — Проснулся, думая о том же: «Почему я ушел?» Уверен, что Коутиньо задавал себе тот же вопрос некоторое время.

Он не вернется в «Ливерпуль». Когда я был в «Барсе», «Арсенал» хотел, чтобы я вернулся, это было заманчиво. Но сказал себе: «Ты должен быть честен с собой. Если ты ушел год назад, то есть причина». С тех пор, как Коутиньо ушел, «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов, они собираются выиграть АПЛ. «Ливерпуль не нуждается в нем.