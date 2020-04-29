ESPN представил рейтинг лучших трансферов в истории чемпионата Англии. Премьер-лига была учреждена в феврале 1992 года. Первое место занял легенда «Арсенала» Тьерри Анри, перешедший в 1999 году из «Ювентуса».

На второй позиции переход Фрэнка Лэмпарда из «Вест Хэма» в «Челси», на третьей — трансфер Патрика Виейра из «Милана» в «Арсенал».

21-е место в рейтинге занял серб Неманья Видич, долгое время выступавший за «Манчестер Юнайтед». Манкунианцы в 2006 году купили его у «Спартака» за 9,5 миллионов фунтов.

С английским клубом он стал пятикратным чемпионом Англии, трижды завоевал Кубок лиги и 5 раз — Суперкубок страны. В 2008 году он стал победителем Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира. Дважды — в 2009 и 2011 годах — он признавался игроком года в английской премьер-лиге по версии Barclays.