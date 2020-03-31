Вратарь «Астон Виллы» Пепе Рейна, арендованный у «Милана», рассказал о ситуации с пандемией коронавируса.

Ранее испанский голкипер сообщил, что у него были симптомы коронавируса.

— У нас в Англии мазки делают исключительно тяжелобольным, но в моем случае сомнений не было, — приводит слова Рейны Corriere dello Sport. — Коронавирус. Я был изолирован после того, как почувствовал первые симптомы вируса. Лихорадка, сухой кашель и головная боль, которая никогда не покидала меня. Я испугался, когда у меня закончился воздух в течение 25 минут, как будто мое горло внезапно сузилось, и воздух не мог пройти.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 785 807 человек. Умерших — 37 820, выздоровевших — 165 659. В России на данный момент 1846 случаев заражения, 16 человек умерли, выздоровело — 76.