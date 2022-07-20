Пеллистри покинет «Манчестер Юнайтед»

Нападающий Факундо Пеллистри покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. По информации ESPN, 20-летний уругваец продолжит карьеру в Португалии или Италии.

Игрок сборной Уругвая перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Пеньяроля» в 2020 году. Однако с тех пор не сыграл ни одной минуты за английскую команду.

В прошлом сезоне Пеллистри на правах аренды выступал за «Алавес». Он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.