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Пеллистри покинет «Манчестер Юнайтед»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий Факундо Пеллистри покинет «Манчестер Юнайтед» в летнее трансферное окно. По информации ESPN, 20-летний уругваец продолжит карьеру в Португалии или Италии.

Игрок сборной Уругвая перешел в «Манчестер Юнайтед» из «Пеньяроля» в 2020 году. Однако с тех пор не сыграл ни одной минуты за английскую команду.

В прошлом сезоне Пеллистри на правах аренды выступал за «Алавес». Он принял участие в 22 матчах во всех турнирах, но результативными действиями не отметился.

Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
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