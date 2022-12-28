Эвра считает, что Бруну Фернандеш стал главным игроком «Манчестер Юнайтед» после ухода Роналду
Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра высоко оценил роль полузащитника Бруну Фернандеша в игре команды.
«Бруно Фернандеш должен быть главным игроком. Теперь, когда Роналду здесь больше нет, вы можете увидеть, что он снова лидер. Он тот, кто исполняет штрафные удары, тот, кто подает угловые, и мне очень жаль, но это то, что нужно Бруно Фернандешу», — приводит Goal слова Эвры.
В ноябре нападающий Криштиану Роналду расторг контракт с «Манчестер Юнайтед».
27 декабря «МЮ» одержал победу над «Ноттингемом» в матче 17-го тура АПЛ (3:0). На данный момент команда занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|15
|13
|1
|1
|36-12
|40
|
2
|Ньюкасл
|16
|9
|6
|1
|32-11
|33
|
3
|Ман. Сити
|14
|10
|2
|2
|40-14
|32
|
4
|Тоттенхэм
|16
|9
|3
|4
|33-23
|30
|
5
|МЮ
|15
|9
|2
|4
|23-20
|29
|
6
|Ливерпуль
|15
|7
|4
|4
|31-18
|25
|
7
|Брайтон
|15
|7
|3
|5
|26-20
|24
|
8
|Челси
|15
|7
|3
|5
|19-17
|24
|
9
|Фулхэм
|16
|6
|4
|6
|27-26
|22
|
10
|Брентфорд
|16
|4
|8
|4
|25-27
|20
|
11
|Кр. Пэлас
|15
|5
|4
|6
|15-21
|19
|
12
|Астон Вилла
|16
|5
|3
|8
|17-25
|18
|
13
|Лестер
|16
|5
|2
|9
|25-28
|17
|
14
|Борнмут
|16
|4
|4
|8
|18-34
|16
|
15
|Лидс
|14
|4
|3
|7
|22-26
|15
|
16
|Эвертон
|16
|3
|5
|8
|12-19
|14
|
17
|Вест Хэм
|16
|4
|2
|10
|13-20
|14
|
18
|Вулверхэмптон
|16
|3
|4
|9
|10-25
|13
|
19
|Нот. Форест
|16
|3
|4
|9
|11-33
|13
|
20
|Саутгемптон
|16
|3
|3
|10
|14-30
|12
|26.12
|15:30
|
Брентфорд – Тоттенхэм
|2 : 2
|26.12
|18:00
|
Кр. Пэлас – Фулхэм
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Эвертон – Вулверхэмптон
|1 : 2
|26.12
|18:00
|
Лестер – Ньюкасл
|0 : 3
|26.12
|18:00
|
Саутгемптон – Брайтон
|1 : 3
|26.12
|20:30
|
Астон Вилла – Ливерпуль
|1 : 3
|26.12
|23:00
|
Арсенал – Вест Хэм
|3 : 1
|27.12
|20:30
|
Челси – Борнмут
|2 : 0
|27.12
|23:00
|
МЮ – Нот. Форест
|3 : 0
|28.12
|23:00
|
Лидс – Ман. Сити
|- : -
|Г
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Манчестер Сити
|18
|
|
Гарри Кейн
Тоттенхэм Хотспур
|13
|
|
Айван Тони
Брентфорд
|11
|П
|
|
Кевин Де Брейне
Манчестер Сити
|9
|
|
Букайо Сака
Арсенал
|6
|
|
Деян Кулушевски
Тоттенхэм Хотспур
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Жоау Канселу
Манчестер Сити
|14
|1
|3
|
|
Нелсон Семеду
Вулверхэмптон Уондерерс
|14
|1
|3
|
|
Натан Коллинз
Вулверхэмптон Уондерерс
|13
|1
|2