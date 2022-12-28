Оуэн не считает Рэшфорда главным бомбардиром «МЮ»

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн не считает, что форвард команды Маркус Рэшфорд будет много забивать за английский клуб.

«Это не главный бомбардир команды. Рэшфорд не будет забивать по 30 голов за сезон, как Уэйн Руни или Робин ван Перси. Но он будет каждый год выдавать двузначные показатели результативности, если будет играть на левом фланге. Если вы думаете, что «Манчестер Юнайтед» опустит его в центр поля, а Рэшфорд забьет 30 мячей и будет главной звездой, то я бы поставил это под сомнение», — приводит слова Оуэна Daily Mail.

25-летний англичанин выступает за основную команду «Манчестер Юнайтед» с января 2016 года. Всего за английский клуб он провел 324, забил 103 мяча и отдал 61 результативную передачу.