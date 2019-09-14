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Оуэн рассказал о страшной болезни своего сына

19:57
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Экс-нападающий «Ливерпуля», «Реала», «Манчестер Юнайтед», «Ньюкасла» и сборной Англии Майкл Оуэн рассказал о страшной болезни своего сына. По словам экс-футболиста, он скрывал этот факт, чтобы обезопасить ребенка от внимания СМИ.

— Мой сын никогда не сможет стать футболистом, — заявил Оуэн в интервью The Sun. — Он слепой, и прежде я никогда не говорил этого, потому что не хотел острых заголовков в прессе. У него диагностирована дегенерация глазной сетчатки. Я часто гуляю с ним и параллельно наблюдаю за тем, чтобы он не терялся в пространстве. Он практически не видит мяча.

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