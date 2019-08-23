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Отец Шкодрана Мустафи подтвердил, что игрок должен покинуть «Арсенал»

20:07
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Агент и отец защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи Куйтим Мустафи подтвердил, что его сын может покинуть лондонский клуб.

«Шкодрану все нравится в «Арсенале. И его контракт рассчитан на два года, так что я вижу варианты, при которых он останется в команде, — цитирует агента Sky in Germany.

Но, наверное, в интересах обеих сторон оформить трансфер. А для этого мы должны получить достойное предложение».

Мустафи перешел в «Арсенал» в 2016 году из «Валенсии» за 35 миллионов фунтов стерлингов. С тех пор он провел за «канониров» во всех турнирах 116 матчей.

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