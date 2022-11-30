Оливер Кан объяснил, почему «Бавария» не подпишет Роналду

Председатель правления «Баварии» Оливер Кан опроверг возможный трансфер форварда Криштиану Роналду в мюнхенский клуб.

«Я могу исключить переход Роналду. Мы рассматривали этот вариант и все любим Роналду, но у клуба другая стратегия. У нас есть четкое представление и философия того, как должна быть собрана наша команда», — цитирует экс-вратаря Sky Sports.

37-летний нападающий является свободным агентом после расторжения контракта с «Манчестер Юнайтед» из-за скандального интервью. В составе сборной Португалии Роналду вышел в 1/8 финала чемпионата мира-2022. Его команда занимает первое место в группе H. Заключительный матч группового этапа португальцы сыграют 2 декабря против сборной Южной Кореи, начало — 18.00 (мск).

В текущем сезоне португальский нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.