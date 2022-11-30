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Сегодня, 14:47

Пулишич хочет покинуть «Челси», чтобы перезагрузить карьеру

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник сборной США Кристиан Пулишич планирует покинуть «Челси», чтобы перезагрузить карьеру, сообщает The Athletic.

По информации источника, Пулишич не будет продлевать контракт с лондонским клубом, который действует до лета 2025 года и хочет уйти в другую команду. Отмечается, что у американца нет проблем с клубом или болельщиками и ему все нравится в Лондоне. Его желание сменить клуб связанно с ощущением, что его развитие карьеры остановилось.

Сообщается, что у «Челси» будет два трансферных окна, чтобы решить вопрос о будущем Пулишича. Чтобы отбить значительную часть от суммы трансфера хавбека из «Боруссии», лондонцам придется продать его либо зимой, либо летом 2023 года. Английский клуб просит за полузащитника 35 миллионов фунтов.

24-летний американец присоединился к «Челси» в январе 2019 года и провел за английский клуб 133 матча, забил 26 мячей и отдал 21 результативную передачу.

Источник: https://theathletic.com/3948681/2022/11/29/where-will-pulisic-go-when-he-leaves-chelsea/?source=user_shared_article
Кристиан Пулишич
Футбол
ФК Челси
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2
 Ман. Сити 14 10 2 2 40-14 32
3
 Ньюкасл 15 8 6 1 29-11 30
4
 Тоттенхэм 15 9 2 4 31-21 29
5
 МЮ 14 8 2 4 20-20 26
6
 Ливерпуль 14 6 4 4 28-17 22
7
 Брайтон 14 6 3 5 23-19 21
8
 Челси 14 6 3 5 17-17 21
9
 Фулхэм 15 5 4 6 24-26 19
10
 Кр. Пэлас 14 5 4 5 15-18 19
11
 Брентфорд 15 4 7 4 23-25 19
12
 Астон Вилла 15 5 3 7 16-22 18
13
 Лестер 15 5 2 8 25-25 17
14
 Борнмут 15 4 4 7 18-32 16
15
 Лидс 14 4 3 7 22-26 15
16
 Эвертон 15 3 5 7 11-17 14
17
 Вест Хэм 15 4 2 9 12-17 14
18
 Нот. Форест 15 3 4 8 11-30 13
19
 Саутгемптон 15 3 3 9 13-27 12
20
 Вулверхэмптон 15 2 4 9 8-24 10
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26.12 15:30
Брентфорд – Тоттенхэм
 - : -
26.12 18:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 - : -
26.12 18:00
Эвертон – Вулверхэмптон
 - : -
26.12 18:00
Лестер – Ньюкасл
 - : -
26.12 18:00
Саутгемптон – Брайтон
 - : -
26.12 20:30
Астон Вилла – Ливерпуль
 - : -
26.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 - : -
27.12 20:30
Челси – Борнмут
 - : -
27.12 23:00
МЮ – Нот. Форест
 - : -
28.12 23:00
Лидс – Ман. Сити
 - : -
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Манчестер Сити

 18
Харри Кейн

Харри Кейн

Тоттенхэм Хотспур

 12
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Айван Тони

Брентфорд

 10
П
Кевин Де Брейне

Кевин Де Брейне

Манчестер Сити

 9
Букайо Сака

Букайо Сака

Арсенал

 6
Деян Кулушевски

Деян Кулушевски

Тоттенхэм Хотспур

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И К Ж
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Нелсон Семеду

Вулверхэмптон Уондерерс

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Манчестер Сити

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 12 1 2
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