Оливье Жиру: «Меня звал «Лион», но я хотел в «Интер»

Нападающий «Челси» Оливье Жиру рассказал, что его звали в «Лион». Сам француз хотел перейти в «Интер».

— Я видел себя в другом месте, перенеся шесть сложных месяцев в «Челси», — цитирует L'Equipe Жиру. — Сделал все, чтобы уйти. «Интер» был в приоритете у меня, контакты также были с «Лацио» и «Тоттенхэмом». Но «Челси» не отпускал. Это был не мой выбор. Тренер пообещал мне больше игрового времени, что и случилось. «Лион»? Да, мне звонили из «Лиона», но в тот момент моим приоритетом был «Интер». Очень хочется попасть на Евро-2020. Расстроюсь, если меня не вызовут в сборную Франции. Надеюсь, что моя игра за «Челси» убедит тренера.