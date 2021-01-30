Защитника «Челси» назвали обезьяной в социальный сетях
11:56
Защитник «Челси» Рис Джеймс сообщил, что подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях.
Футболист опубликовал в своем Instagram скриншот с несколькими расистскими сообщениями. Футболиста сравнивают с обезьяной, а среди сообщений есть такие:
«Пошел ты, морда обезьяны, вонючий мусор».
«Как ты можешь жить с грязной черной кожей».
«От твоего лица тошнит».
Джемс подписал скриншот так: «Что-то нужно изменить».
«Челси» уже выступил с заявлением в защиту Джеймса и осудил любые проявления расизма и другие формы дискриминации. В клубе считают, что регулирующие органы должны разобраться в произошедшем.
Защитника «Челси» назвали обезьяной в социальный сетях. Фото Instagram
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