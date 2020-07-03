Обамеянг хочет зарабатывать в «Арсенале» 250 тысяч фунтов в неделю

«Арсенал» намерен продлить контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, который рассчитан до лета 2021 года. 31-летний габонец готов остаться в Северном Лондоне и выдвинул свои минимальные условия «канонирам», сообщает ESPN.

Футболист готов поставить подпись под новым соглашением, если клуб предоставит ему контракт на три года с недельной зарплатой в размере 250 тысяч фунтов стерлингов.

Самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала» является полузащитник Месут Езил. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.