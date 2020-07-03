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Обамеянг хочет зарабатывать в «Арсенале» 250 тысяч фунтов в неделю

3 июля 2020, 19:46
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«Арсенал» намерен продлить контракт с нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, который рассчитан до лета 2021 года. 31-летний габонец готов остаться в Северном Лондоне и выдвинул свои минимальные условия «канонирам», сообщает ESPN.

Футболист готов поставить подпись под новым соглашением, если клуб предоставит ему контракт на три года с недельной зарплатой в размере 250 тысяч фунтов стерлингов.

Самым высокооплачиваемым футболистом «Арсенала» является полузащитник Месут Езил. Его оклад составляет 350 тысяч фунтов в неделю.

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