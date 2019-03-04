О чем беседовал Клопп с болбоем "Эвертона" после дерби? Ответ здесь

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп после нулевой ничьей в гостевом матче 29-го тура чемпионата Англии с "Эвертоном" (0:0) пообщался с болбоем "ирисок". Данный эпизод попал в эфир трансляции матча.

Болбой Чарли похлопал в ладоши Клоппу, после чего 51-летний немецкий специалист подошел побеседовать с юношей.

По информации The Sun, никакого конфликта между тренером и мальчиком не произошло. Отец болбоя "Эвертона" признался, что его сын хотел услышать комментарии Клоппа по поводу его предматчевого высказывания.

– Никаких угроз со стороны Клоппа или Чарли не было! Чарли только спросил его, что он думает о финале чемпионата мира, – приводит слова отца болбоя "Эвертона" The Sun.

Перед игрой с "ирисками" главный тренер Юргенн Клопп сказал, что для "Эвертона" матч против "Ливерпуля" как финал чемпионата мира​.

"Ливерпуль" с 70 баллами занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы отстают от лидируещго "Манчестер Сити" на одно очко.

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