Кулибали попросил у Терри разрешения носить 26-й номер в «Челси»

Новичок «Челси» Калиду Кулибали будет выступать за лондонский клуб под 26-м номером.

Ранее под этим номером долгие годы за клуб выступал бывший капитан команды Джон Терри. Так что Кулибали специально позвонил Экс-футболисту и попросил у него разрешения взять себе этот игровой номер в клубе.

16 июля лондонский клуб объявил о заключении контракта с 31-летним сенегальцем до конца июня 2026 года.

Кулибали выступал за «Наполи» с июля 2014 года. В прошлом сезоне футболист забил 3 гола и сделал 3 результативных передачи в 34 матчах за неаполитанцев.