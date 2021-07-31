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«Лидс» начал переговоры по трансферу форварда «Вулверхэмптона» Траоре

09:14
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«Лидс» интересуется нападающим «Вулверхэмптона» Адамой Траоре, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, «павлины» вступили в переговоры с «волками» по трансферу 25-летнего испанца. Сообщается, что «Лидс» предлагает футболисту контракт до конца июня 2026 года.

В сезоне-2020/21 Траоре провел 41 матч за «Вулверхэмптон», на его счету 3 гола и 3 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 30 миллионов евро.

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Иван Торопцев все материалы автора

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