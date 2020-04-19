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«Ньюкасл» летом может получить на трансферы 200 миллионов фунтов

19:41
«Ньюкасл» может получить рекордную сумму на трансферы. Фото Reuters
«Ньюкасл» может получить рекордную сумму на трансферы. Фото Reuters
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«Ньюкасл» в ближайшее время сменит владельца. «Сороки» будут проданы Майком Эшли Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии за 377 миллионов долларов. В связи с этим, главный тренер клуба Стив Брюс получит на летние трансферы 200 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mirror.

Команда занимает 13-е место в чемпионате Англии-2019/20 после 29 туров, имея в активе 35 очков. Ранее сообщалось, что вместо Брюса могут назначить Массимилиано Аллегри, или же вернуть Рафаэля Бенитеса.

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