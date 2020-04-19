«Ньюкасл» летом может получить на трансферы 200 миллионов фунтов

«Ньюкасл» в ближайшее время сменит владельца. «Сороки» будут проданы Майком Эшли Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии за 377 миллионов долларов. В связи с этим, главный тренер клуба Стив Брюс получит на летние трансферы 200 миллионов фунтов стерлингов, утверждает Daily Mirror.

Команда занимает 13-е место в чемпионате Англии-2019/20 после 29 туров, имея в активе 35 очков. Ранее сообщалось, что вместо Брюса могут назначить Массимилиано Аллегри, или же вернуть Рафаэля Бенитеса.