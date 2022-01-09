«Ньюкасл» хочет подписать защитника «Севильи» Диегу Карлоса
«Ньюкасл» интересуется защитником «Севильи» Диегу Карлосом, сообщает журналист Николо Скира.
По информации источника, стороны уже начали переговоры по поводу трансфера. Сообщается, что английский клуб предлагает 28-летнему бразильцу контракт на 4 года.
#Newcastle are in talks with #Sevilla for the brazilian centre-back #DiegoCarlos. Offered 4-years contract. #transfers #NUFC— Nicol? Schira (@NicoSchira) January 8, 2022
В сезоне-2021/22 Карлос провел 26 матчей за «Севилью», на его счету 2 гола. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 45 миллионов евро.
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