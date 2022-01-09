Бенитес похвалил Миколенко за игру в дебютном матче за «Эвертон»
Главный тренер «Эвертона» Рафаэль Бенитес оценил игру защитника Виталия Миколенко в матче 1/32 финала Кубка Англии против «Халла» (3:2 ОТ). Эта встреча стала для украинца дебютной в составе мерсисайдцев.
«Виталий не тренировался 15 дней, но смог полностью провести игру Кубка Англии, которая получилась очень интенсивной. Приятно это видеть. В конце у Миколенко были небольшие судороги, но было здорово увидеть его менталитет и выдержку. Я думаю, что он неплохо справился для дебютной игры», — приводит Liverpool Echo слова Бенитеса.
Миколенко перешел в «Эвертон» из киевского «Динамо» в начале января этого года. Украинский футболист провел весь матч против «Халла», включая овертайм. Защитник не отличился результативными действиями и получил желтую карточку в конце первого тайма.
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Дополнительная информация:
https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/rafa-benitez-everton-vitaliy-mykolenko-22690041
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