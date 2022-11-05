«Ньюкасл» готов вернуть Дубравку из «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Ньюкасла» Эдди Хоуи заявил, что клуб готов вернуть вратаря Мартина Дубравку из «Манчестер Юнайтед».

«Конечно же, наши двери всегда открыты. Многие зависит от самого Мартина. Не знаю, какая у него ситуация в нынешней команде, но мне нравится Дубравка и как футболист, и как человек. Он отлично провел прошлый сезон за нас. Мартин — невероятный голкипер. Мы с ним обязательно пообщаемся в правильное время», — приводит Goal слова Хоуи.

«Манчестер Юнайтед» арендовал Дубравку у «Ньюкасла» минувшим летом. Согласно сделке, «МЮ» будет обязан выкупить 33-летнего словака, если он проведет на поле определенное число минут. На данный момент вратарь еще ни разу не сыграл за «красных дьяволов».