Поттер об изменениях в игре «Челси»: «Вы должны быть готовы быть идиотом, когда что-то идет не так»

Главный тренер «Челси» Грэм Поттер поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в 15-м туре АПЛ.

Специалист ответил на вопрос, будет ли он экспериментировать в этой игре.

«Я бы не сказал, что экспериментирую. У меня есть представление о том, как я хочу, чтобы мы играли в футбол. [Когда вы] пытаетесь сделать что-то новое, есть шанс, что что-то пойдет не так, к этому всегда нужно быть готовым.

Это звучит немного странно, потому что вы должны выглядеть как человек, который все знает. Но реальность прогресса и создания чего-то нового заключается в том, что вы должны быть готовы быть идиотом. [Ведь] если что-то идет не так — всю критику получаете вы. [Поэтому] вы должны иметь мужество сделать это и принять последствия», — сказал Поттер на пресс-конференции.

Матч «Челси» — «Арсенал» пройдет 6 ноября. Начало — в 15.00 мск.