Нуньес может прилететь в Англию в понедельник для завершения перехода в «Ливерпуль»

Нападающий «Бенфики» Дарвин Нуньес близок к переходу в «Ливерпуль», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным источника, английский клуб достиг договоренности по трансферу и с португальским клубом, и с представителями 22-летнего уругвайца.

Футболист может прилететь в Англию в понедельник: ему необходимо подписать контракт с «Ливерпулем» и пройти медосмотр. После этого сделка будет завершена.

В сезоне-2021/22 Нуньес забил 34 гола и сделал 4 результативных передачи в 41 матче за «Бенфику». «Ливерпуль» готов заплатить за форварда 80 миллионов евро, сумма бонусных выплат может достигнуть 20 миллионов евро. Английский клуб предлагает игроку контракт на 5 лет.