«Фулхэм» вступил в переговоры с «Арсеналом» по трансферу Бернда Лено

«Фулхэм» интересуется вратарем «Арсенала» Берндом Лено, сообщает The Athletic.

По информации источника, «дачники» вступили в переговоры по трансферу 30-летнего немца. Сообщается, что сам футболист хочет остаться в Лондоне, поэтому готов рассмотреть возможность перехода в «Фулхэм».

Бернд Лено выступает за «Арсенал» с июля 2018 года. В сезоне-2021/22 голкипер пропустил 11 голов в 8 матчах за команду, отыграв 3 встречи на ноль.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость Лено в 10 миллионов евро.