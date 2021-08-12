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«Манчестер Юнайтед» показал третий комплект формы

12:15
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«Манчестер Юнайтед» презентовал третий комплект формы на следующий сезон. Он выполнен в голубом цвете с красными полосами и эмблемами.

Сезон-2021/22 начнется для «Манчестер Юнайтед» 14 августа с домашнего матча против «Лидса» в рамках первого тура АПЛ. Первую выездную встречу в сезоне «красные дьяволы» проведут во втором туре чемпионата Англии против «Саутгемптона», игра состоится 22 августа.

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