«Манчестер Юнайтед» показал третий комплект формы
12:15
«Манчестер Юнайтед» презентовал третий комплект формы на следующий сезон. Он выполнен в голубом цвете с красными полосами и эмблемами.
Сезон-2021/22 начнется для «Манчестер Юнайтед» 14 августа с домашнего матча против «Лидса» в рамках первого тура АПЛ. Первую выездную встречу в сезоне «красные дьяволы» проведут во втором туре чемпионата Англии против «Саутгемптона», игра состоится 22 августа.
What else would we hunt? ?— Manchester United (@ManUtd) August 12, 2021
Our iconic 2021/22 @adidasfootball third kit has landed. Get yours: https://t.co/12ej2wnYuC
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