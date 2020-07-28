Нил Уорнок продолжит тренировать «Мидлсбро» в следующем сезоне

Главный тренер «Мидлсбро» Нил Уорнок сохранит свой пост в следующем сезоне. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

71-летний английский специалист возглавил команду 23 июня 2020 года. Под его руководством «Боро» избежал вылета из чемпионшипа, одержав четыре победы в последних восьми матчах. Команда заняла 17-е место, имея в активе 53 очка в 46 играх.

Нил Уорнок ранее тренировал «Шеффилд Юнайтед», «Лидс», «Кристал Пэлас», «Куинз Парк Рейнджерс», «Кардифф» и другие клубы.