Вратарь «Бернли» Ник Поуп нацелен стать первым номером в сборной Англии на Евро-2020.

— Стать первым номером сборной? Это возможно, — цитирует Поупа Sky Sports. — Это цель, но пока до этого очень далеко, так многое может произойти за это время. Если я будут тратить слишком много энергии на таки размышления, это будет отвлекать.

Вызов в сборную Англи осенью стал подтверждением того, насколько хорошо начался сезон, а также всей тяжелой работы, проделанной в предыдущем году. Я был на седьмом небе от счастья, когда сыграл матч в отборе Евро против Косово.