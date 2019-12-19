Ник Поуп: «Первый номер сборной Англии — это цель, но пока до этого очень далеко»
20:48
Вратарь «Бернли» Ник Поуп нацелен стать первым номером в сборной Англии на Евро-2020.
— Стать первым номером сборной? Это возможно, — цитирует Поупа Sky Sports. — Это цель, но пока до этого очень далеко, так многое может произойти за это время. Если я будут тратить слишком много энергии на таки размышления, это будет отвлекать.
Вызов в сборную Англи осенью стал подтверждением того, насколько хорошо начался сезон, а также всей тяжелой работы, проделанной в предыдущем году. Я был на седьмом небе от счастья, когда сыграл матч в отборе Евро против Косово.
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