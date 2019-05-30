Н'Голо Канте: "Для меня было удовольствием играть с Азаром"

Полузащитник "Челси" Н'Голо Канте попрощался с лидером команды Эденом Азаром. Бельгиец с большой вероятностью покинет клуб этим летом. Об этом он сам сказал после вчерашнего финала Лиги Европы против "Арсенала" (4:1), в котором сделал дубль. Скорее всего, он продолжит карьеру в "Реале".

- Эден проделал невероятную работу. Он провел великолепное время с "Челси". Он играл здесь долго, завоевал много трофеев, мы рады за него. Для меня было удовольствием играть с ним, - цитирует Goal Канте.