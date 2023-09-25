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Сегодня, 06:46

Клопп заявил, что Нуньес сделал огромный шаг вперед

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил прогресс нападающего Дарвина Нуньеса.

«Он сделал огромный шаг вперед за последние несколько недель. Он представляет угрозу. Вы видели гол — наверное, он был довольно хорош, не так ли? Это было действительно сильно. Он всегда был доступен для нас. Очень важно, что теперь у нас есть своего рода технарь. Ударить по мячу, принять его грудью — как, например, мы забили третий гол в ворота «Вулверхэмптона». Думаю, это была похожая ситуация, и это очень важно для нас. И работа в обороне, которую он выполняет сейчас — это, пожалуй, главное отличие. Он всегда хотел этого, но был менее координирован. Теперь он смотрится намного лучше, мы нашли способ построить вокруг него игру. Кертис Джонс и Доминик Собослаи очень помогают, учитывая, насколько они гибкие в этом плане. Это очень хорошо», — приводит слова Клоппа Goal.

24-летний нападающий выступает за «Ливерпуль» с июля 2022 года. В нынешнем сезоне он провел за клуб семь матчей, забил четыре мяча и отдал две результативные передачи.

Футбол
ФК Ливерпуль
Дарвин Нуньес
Юрген Клопп
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 6 6 0 0 16-3 18
2
 Ливерпуль 6 5 1 0 15-5 16
3
 Брайтон 6 5 0 1 18-8 15
4
 Тоттенхэм 6 4 2 0 15-7 14
5
 Арсенал 6 4 2 0 11-6 14
6
 Астон Вилла 6 4 0 2 12-10 12
7
 Вест Хэм 6 3 1 2 11-10 10
8
 Ньюкасл 6 3 0 3 16-7 9
9
 МЮ 6 3 0 3 7-10 9
10
 Кр. Пэлас 6 2 2 2 6-7 8
11
 Фулхэм 6 2 2 2 5-10 8
12
 Нот. Форест 6 2 1 3 7-9 7
13
 Брентфорд 6 1 3 2 9-9 6
14
 Челси 6 1 2 3 5-6 5
15
 Эвертон 6 1 1 4 5-10 4
16
 Вулверхэмптон 6 1 1 4 6-12 4
17
 Борнмут 6 0 3 3 5-11 3
18
 Лутон Таун 5 0 1 4 3-11 1
19
 Бернли 5 0 1 4 4-13 1
20
 Шеффилд Юн. 6 0 1 5 5-17 1
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23.09 17:00
Кр. Пэлас – Фулхэм
 0 : 0
23.09 17:00
Лутон Таун – Вулверхэмптон
 1 : 1
23.09 17:00
Ман. Сити – Нот. Форест
 2 : 0
23.09 19:30
Брентфорд – Эвертон
 1 : 3
23.09 22:00
Бернли – МЮ
 0 : 1
24.09 16:00
Арсенал – Тоттенхэм
 2 : 2
24.09 16:00
Брайтон – Борнмут
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24.09 16:00
Челси – Астон Вилла
 0 : 1
24.09 16:00
Ливерпуль – Вест Хэм
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24.09 18:30
Шеффилд Юн. – Ньюкасл
 0 : 8
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Тоттенхэм Хотспур

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Джаррод Боуэн

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Джеймс Мэддисон

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