Невилл – о третьем месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Потрясающее достижение»
Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал результат «Ливерпуля» в сезоне 2020/2021. Команда заняла третье место в АПЛ.
«Как Ливерпуль финишировал третьим? Это потрясающее достижение. Потеря Ван Дейка оказала огромное влияние на них, но это также оказало огромное влияние на «Сити», потому что они знали, что «Ливерпуль» не сможет вернуться после такого.
«Ливерпуль» вернулся после тех шести домашних поражений. Вау. То, как они вернулись после всего этого, заслуживает признания», - приводит слова Невилла Anfield Watch со ссылкой на Sky Sports в Twitter.
23 мая «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (2:0) и с 69 очками занял третье место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы гарантировали себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.
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