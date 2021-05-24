Невилл – о третьем месте «Ливерпуля» в АПЛ: «Потрясающее достижение»

Экс-игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Гари Невилл прокомментировал результат «Ливерпуля» в сезоне 2020/2021. Команда заняла третье место в АПЛ.

«Как Ливерпуль финишировал третьим? Это потрясающее достижение. Потеря Ван Дейка оказала огромное влияние на них, но это также оказало огромное влияние на «Сити», потому что они знали, что «Ливерпуль» не сможет вернуться после такого.

«Ливерпуль» вернулся после тех шести домашних поражений. Вау. То, как они вернулись после всего этого, заслуживает признания», - приводит слова Невилла Anfield Watch со ссылкой на Sky Sports в Twitter.

Gary Neville: "How have Liverpool finished third?! It is [an amazing achievement]. For them to lose Van Dijk - it had a massive impact on Liverpool but it also had a massive impact on City because they knew Liverpool couldn't come back from it. They were out." #awlfc [sky] — Anfield Watch (@AnfieldWatch) May 24, 2021

23 мая «Ливерпуль» победил «Кристал Пэлас» (2:0) и с 69 очками занял третье место в турнирной таблице АПЛ. Мерсисайдцы гарантировали себе участие в групповом турнире Лиги чемпионов в сезоне-2021/22.