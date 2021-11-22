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Кэррик — о новом тренере «Манчестер Юнайтед»: «Я не думаю обо всех этих слухах»

16:38
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Исполняющий обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед» Майкл Кэррик заявил, что его не беспокоят разговоры о том, что клуба активно ищет нового тренера.

«Я готов исполнять эту роль столько, сколько потребуется. Одна игра, две... Я не думаю обо всех этих слухах, а сосредоточен на работе», — приводит слова Кэррика The Guardian.

В воскресенье, 22 ноября, Уле Гуннар Сульшер покинул пост главного тренера английского клуба. Отмечается, что клуб ищет кандидатуру на пост исполняющего обязанности главного тренера до конца сезона.

«Манчестер Юнайтед» в субботу на выезде уступил «Уотфорду» со счетом 1:4. Клуб после 12 матчей с 17 очками занимает седьмое место в чемпионате Англии.

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Иван Шитик все материалы автора

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