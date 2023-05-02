Уокер — о Холанне: «Новая лига, команда — это показывает его зрелость в 22 года. Он и Кейн — лучшие форварды»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кайл Уокер высказался о результативности форварда «горожан» Эрлинга Холанна.

«Я смог оценить его уровень, когда он играл против нас в «Боруссии» Дортмунд в Лиге чемпионов. Но думал ли я, что он сможет добиться таких результатов? Конечно, нет. Переход в новую лигу и в новую команду — это всегда сложно. Это показывает уровень игрока, зрелость молодого 22-летнего парня. Пусть это продолжается как можно дольше. То, что он делает, невероятно. Мне выпала честь играть с ним и с Харри Кейном в сборной Англии — на мой взгляд, это лучшие форварды», — приводит слова Уокера Goal.

В текущем сезоне 22-летний норвежец сыграл 44 матча за «Манчестер Сити», забил 50 голов и отдал 8 результативных передач.