«Не считаю пенальти «Ливерпуля». Меня это не волнует». Сульшер ответил Клоппу

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу заявления Юргена Клоппа о количестве пенальти манкунианцев.

Ранее немец заявил, что «МЮ» за несколько лет пробил пенальти больше, чем его команда за пять с половиной лет.

«Не считаю, сколько пенальти бил «Ливерпуль». Они хотят тратить на это время, я — нет. Может, это способ повлиять на судей, но меня это не волнует», — цитирует Сульшера Goal.com.

«Ливерпуль» после 17-ти туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, «МЮ» расположился строчкой ниже.