Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

«Не считаю пенальти «Ливерпуля». Меня это не волнует». Сульшер ответил Клоппу

11:35
Теги:

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер высказался по поводу заявления Юргена Клоппа о количестве пенальти манкунианцев.

Ранее немец заявил, что «МЮ» за несколько лет пробил пенальти больше, чем его команда за пять с половиной лет.

«Не считаю, сколько пенальти бил «Ливерпуль». Они хотят тратить на это время, я — нет. Может, это способ повлиять на судей, но меня это не волнует», — цитирует Сульшера Goal.com.

«Ливерпуль» после 17-ти туров АПЛ занимает 1-е место в турнирной таблице, «МЮ» расположился строчкой ниже.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир