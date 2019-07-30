"Не надо его останавливать". Швайнштайгер о возможном уходе Погба из "Манчестер Юнайтед"

Полузащитник "Чикаго" Бастиан Швайнштайгер, выступавший за "Манчестер Юнайтед" выразил мнение, что не стоит удерживать от ухода полузащитника английского клуба Поля Погба.

- Если игрок хочет покинуть клуб, вы не должны его останавливать, - цитирует ВВС Швайнштайгера. - Поль - отличный игрок, он просто ищет команду, где он может играть в том же стиле, что и со сборной Франции.

Как сообщалось ранее, в случае трансфера нападающего Гарета Бэйла в китайский клуб, "Реал" предложит "МЮ" 150 миллионов фунтов за Погба, так как у клуба появятся необходимые средства. Зарплата француза составит 600 тысяч фунтов в неделю.

26-летний Погба в прошлом сезоне провел 47 матчей за "МЮ", забил 16 мячей и сделал 11 голевых передач. Его контракт с английским клубом действует до 30 июня 2021 года, а трансферная стоимость, по данным transfermarkt, составляет 100 миллионов евро.