Сон Хын Мин — о матче с «Лидсом»: «Сегодня каждый игрок команды был великолепен»

Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин после победы над «Лидсом» (4:0) в 27-м туре АПЛ поделился эмоциями от игры команды.

«Нам нужно было показать характер. Сегодня каждый игрок команды был великолепен. Мы не можем долго радоваться сегодяшней победе, впереди еще много игр», — цитирует Сона ВВС.

Он забил финальный мяч в этом матче с передачи форварда Харри Кейна. Таким образом, этот дуэт установил новый рекорд английской премьер-лиги.

«Тоттенхэм» набрал 42 очка и поднялся на 7-е место в турнирной таблице. В активе «Лидса» осталось 23 очка (15-е место).