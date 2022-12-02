Нападающий «Ливерпуля» Нуньес может перейти в «Реал»

Нападающий «Ливерпуля» Дарвин Нуньес может продолжить карьеру в «Реале», сообщает Defensa Central.

По информации издания, мадридский клуб намерен сделать запрос на счет трансфера уругвайского нападающего. Боссы «Реала» очень заинтересованы в потенциальной сделке. Нуньес перешел в «Ливерпуль» летом 2022 года из «Бенфики» за 75 миллионов евро.

Действующее соглашение игрока с «Ливерпулем» рассчитано до 2027 года. В текущем сезоне 23-летний уругваец провел 18 матчей за английский клуб, забил девять голов и отдал две результативные передачи.

Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро.